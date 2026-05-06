BIST 100 Endeksi Yükselişte

06.05.2026 00:51
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 14.442,03 puana ulaştı.

Dün günü 14.329,34 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 92,30 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,68 puan ve 0,79 yükselişle 14.442,03 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.371,03 puanı, en yüksek 14.476,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,08, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,33, mali endeks yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 34'ü düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Sasa Polyester, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Ereğli Demir Çelik ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 560 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,39, bileşik getirisi yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 159,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,0700 liradan, avro 52,8870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3 artışla 107 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
