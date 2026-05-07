BIST 100 Endeksi Yükselişte

07.05.2026 13:22
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,19 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.955,62 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 104,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,16 ile spor, en fazla değer kaybeden ise 2,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve enerji fiyatlarındaki düşüş risk iştahını artırsa da enerji maliyetlerinin piyasalar üzerindeki etkilerinin sürebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de negatif seyreden Avrupa borsalarına karşın, genele yayılan alımlarla 15.000 seviyesinin üzerini test ettiği günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:44:17. #7.13#
