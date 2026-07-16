BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

16.07.2026 16:44
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 artarak 14.183,72 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 14.183,72 puana yükseldi.

Salı günü 14.079,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,81 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.029,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,75 puan ve yüzde 0,74 artışla 14.183,72 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.029,16, en yüksek 14.225,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,97, hizmetler endeksi yüzde 1,74 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 32 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,61, bileşik getirisi yüzde 41,15 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 162,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0560 liradan, avro 54,0760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,12 azalışla 83,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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