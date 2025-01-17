BIST 100 Endeksi Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselmeye Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 artışla 9.929,81 puana yükseldi. İşlem hacmi 41,9 milyar lira.

17.01.2025 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 9.929,81 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,08 puan ve yüzde 0,64 artışla 9.929,81 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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