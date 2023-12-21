BIST 100 Endeksi Yüzde 0,17 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 7.675,76 puana çıktı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,83 puan arttı. Dün 7.662,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 5,81 puan ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.627,62 puanı, en yüksek 7.702,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,2 artarken, hizmetler endeksi yüzde 0,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,34 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 35 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,98, bileşik getirisi yüzde 36,87 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 143,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,1520 liradan, avro 31,8970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 79,7 dolardan işlem görüyor.