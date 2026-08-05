BIST 100 Endeksi Yüzde 0,36 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,36 Düştü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.638,58 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 13.638,58 puana geriledi.

Dün günü 13.687,93 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,35 puan ve yüzde 0,36 azalışla 13.638,58 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.638,58, en yüksek 13.779,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,38, mali endeks yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken, 64'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Astor Enerji ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 160 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,94, bileşik getirisi yüzde 41,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 157,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5780 liradan, avro 54,9440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,9 artışla 4 bin 156 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,7 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,36 Düştü - Son Dakika

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