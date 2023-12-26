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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 7.299,33 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Değer Kazandı
26.12.2023 - 18:27,  Güncelleme: 18:28
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 7.299,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde devam etmesinin beklendiğini belirten analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Değer Kazandı - Son Dakika
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