BIST 100 Endeksi Yüzde 0,85 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 düşerek 9.148,41 puana geriledi.

Dün 9.226,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,84 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.196,02 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,45 puan ve yüzde 0,85 azalışla 9.148,41 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.128,63, en yüksek 9.199,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 609 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,11, bileşik getirisi yüzde 42,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 154,90 düzeyinde bulunuyor

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3720 liradan, avro 36,5630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 609 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.