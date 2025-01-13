BIST 100 Endeksi Yüzde 1,1 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 azalışla 9.800,37 puana geriledi.

Cuma gününü 9.910,61 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,24 puan azalışla 9.800,37 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.783,67, en yüksek 9.916,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 1,39 ve mali endeks yüzde 1,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 15'i değer kazanırken, 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 684 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0190, sterlin/dolar paritesi 1,2110 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4990 liradan, avro 36,2180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 684 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 80 dolardan işlem görüyor.