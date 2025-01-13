BIST 100 Endeksi Yüzde 1,79 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,44 puan azalarak 9.733,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.707,36 puanı, en yüksek 9.916,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 azalışla 9.733,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 172,61 puan ve yüzde 1,58 kayıpla 10.741,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 666 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 666 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 53 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi de yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3108 lira, satışta 35,4523 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.