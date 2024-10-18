BIST 100 Endeksi Yüzde 2,32 Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 2,32 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 8.793,61 puandan kapatırken, işlem hacmi 74,1 milyar lira oldu.

18.10.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,68, holding endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankasının Bej Kitap Raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 2,32 Değer Kaybetti - Son Dakika

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