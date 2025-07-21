BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Değer Kazandı

21.07.2025 19:02
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BIST 100 endeksi günü 10.616,18 puandan kapatırken işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 250,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,27 ile gayrimenkul, tek kaybettiren ise yüzde 2,01 ile spor oldu.

ABD ekonomisinin güçlü seyrine karşın ticaret görüşmelerindeki belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 28,38 artış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarıyla birlikte yoğun veri akışının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Değer Kazandı - Son Dakika

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