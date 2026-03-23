BIST 100 Endeksi Yüzde 2,79 D düştü

23.03.2026 13:42
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,79 değer kaybederek 12.684,03 puana indi.

Perşembe günü 13.047,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 363,69 puan ve yüzde 2,79 düşerek 12.684,03 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.669,75 puanı, en yüksek 12.869,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 3,15 ve mali endeks yüzde 3,54 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken 89'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 253 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,24, bileşik getirisi yüzde 44,30 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3330 liradan, avro 50,9910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 5,4 azalışla 4 bin 253 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 artışla 109,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:48:27.
