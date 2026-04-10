BIST 100 Endeksi Yüzde 2,81 Artışla Kapandı

10.04.2026 18:36
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 14.073,79 puan ile yüzde 2,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 195,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,23 tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin diplomatik zemine taşınmasıyla risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan enflasyon verileri yer aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı, yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran'a, "Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulundu.

Bununla birlikte ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki geçici ateşkesin devam etmesi ve müzakerelere ilişkin iyimserliklerle birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, ödemeler dengesi ve S&P'nin kredi notu değerlendirmesinin, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:52:03. #7.13#
