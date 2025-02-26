BIST 100 Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Güne Artışla Başladı

BIST 100 endeksi, %0,17 yükselişle 9.467,96 puandan açıldı. Sektörel bazda dalgalanmalar gözlemlendi.

26.02.2025 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Artışla Başladı - Son Dakika

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