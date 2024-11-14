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Ekonomi

BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne %0,58 artışla 9.354,28 puandan açıldı. Sektörlerdeki hareketler takip ediliyor.

14.11.2024 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,98 puan ve yüzde 0,58 artışla 9.354,28 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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