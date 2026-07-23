BIST 100 Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

23.07.2026 10:10
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BIST 100 endeksi, açılışta 14.150,52 puana yükseldi; bankacılık endeksi düştü, madencilik kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 14.150,52 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,66 puan ve yüzde 0,08 artışla 14.150,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 düşerken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,97 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme temasına yönelik olumlu bakış açısının sürmesi risk iştahını desteklerken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında merkez bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışına ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Madencilik, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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