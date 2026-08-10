BIST 100 Günlük Değişim: Yüzde 0,23 Artış - Son Dakika
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BIST 100 Günlük Değişim: Yüzde 0,23 Artış

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BIST 100 endeksi günü 13.811,60 puanla tamamladı, bankacılık endeksi ise yüzde 1,28 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,21 puan artarken toplam işlem hacmi 188,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,05 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,88 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından görülen pozitif seyrin yerini, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışıyla birlikte karışık bir görünüme bıraktı, yatırımcıların odağı ise bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günlük Değişim: Yüzde 0,23 Artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Günlük Değişim: Yüzde 0,23 Artış - Son Dakika
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