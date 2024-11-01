BIST 100 Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Artışla Kapattı

Borsa İstanbul BIST 100, 21,12 puan artışla 8.885,00 puandan kapandı, altın fiyatları düştü.

01.11.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,12 puan artarak 8.885,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.849,18 puanı, en yüksek 8.982,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 8.885,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 3,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,48 puan ve yüzde 0,22 kazançla 9.773,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 749 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 749 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 129 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1996 lira, satışta 34,3367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1548 lira, satışta 34,2917 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 152,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Kapattı - Son Dakika

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