BIST 100 Günü Negatif Seyirle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,83 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,86 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışındaki belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü Avrupa borsalarına paralel şekilde negatif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıkladığı faiz kararına çevrildi.

TCMB politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutarken, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) nisanda 8,2 puan artışla 167,3'e yükseldi. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı ise 200,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.