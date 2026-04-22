BIST 100 Günü Negatif Seyirle Kapatıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi gün sonunda 14.335,49 puana gerileyerek yüzde 0,28 kayıpla kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,83 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,86 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışındaki belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü Avrupa borsalarına paralel şekilde negatif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıkladığı faiz kararına çevrildi.

TCMB politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutarken, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) nisanda 8,2 puan artışla 167,3'e yükseldi. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı ise 200,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:32:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.