BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

12.03.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,65 artışla 13.286,12 puana ulaşarak günü tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kazanarak 13.286,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 5,45 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla düşen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

BIST 100 endeksi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrasında küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Faiz kararının yanı sıra açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocak ayında 6 milyar 807 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık kaydedildi. TCMB'nin toplam rezervleri ise 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 197 milyar 478 milyon dolara geriledi.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve küresel petrol fiyatlarının yanı sıra, yarın yurt içinde piyasa katılımcılar anketinin, yurt dışında ise ABD'de PCE Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:54:31. #.0.5#
SON DAKİKA: BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.