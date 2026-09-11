BIST 100 günü yüzde 0,51 kazançla 14.467,25 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,51 kazançla 14.467,25 puandan kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 yükselirken sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 4,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,40 puan artarken toplam işlem hacmi 223,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,25 ile bilişim olarak belirlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede çekirdek TÜFE ise yüzde 2,4 artmasına karşın Mart 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Açıklanan veriler ülkede enflasyonist baskıların devam ettiğini ortaya koyarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimaller yüzde 88'e çıktı.

Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilere karşın petrol fiyatlarındaki gerileme ve çekirdek TÜFE'nin Mart 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetmesi küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi geçici olarak yönetecek bir anlaşma olabileceğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, konut fiyat endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 0,51 kazançla 14.467,25 puandan kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,51 kazançla 14.467,25 puandan kapattı - Son Dakika
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