BIST 100 günü yüzde 0,73 düşüşle 14.229 puandan tamamladı; madencilik sektörü en çok kaybettiren oldu - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,73 düşüşle 14.229 puandan tamamladı; madencilik sektörü en çok kaybettiren oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 105,05 puan azalan endekste toplam işlem hacmi 195,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,33 kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 5,72 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 195,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile finansal kiralama ve faktoring en fazla kaybettiren ise yüzde 5,72 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak enflasyon endişelerini artırması ve ABD ile Avrupa'da faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle küresel tahvil faizlerinin yükselmesinin risk iştahını baskılamasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 0,73 düşüşle 14.229 puandan tamamladı; madencilik sektörü en çok kaybettiren oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,73 düşüşle 14.229 puandan tamamladı; madencilik sektörü en çok kaybettiren oldu - Son Dakika
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