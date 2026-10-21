BIST 100, günün ilk yarısında 95,08 puanlık düşüşle 11.702,62 puana indi - Son Dakika
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BIST 100, günün ilk yarısında 95,08 puanlık düşüşle 11.702,62 puana indi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 95,08 puan ve yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana indi. Endekse dahil hisselerden 90'ı düşerken 9'u yükseldi, 1'i yatay kaldı; sanayi endeksi yüzde 2,05 kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 11.702,62 puana geriledi.

Dün günü 11.797,70 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,08 puan ve yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.677,62 puanı, en yüksek 11.780,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 2,05, mali endeks yüzde 1,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 90'ı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Tüpraş, Akbank, Astor ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 118 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,85, bileşik getirisi yüzde 39,06 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3395 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,6033 liradan, avro 55,6985 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 118 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 110,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100, günün ilk yarısında 95,08 puanlık düşüşle 11.702,62 puana indi - Son Dakika
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