BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 14.420,91 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 88,9 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazandı, en çok kazandıran sektör yüzde 2,64 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 14.420,91 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 88,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,91 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, öğleden sonra gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verildi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı - Son Dakika
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