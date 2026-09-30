BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,92 düşerken mali endeks yüzde 2,15 geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 12.178,02 puana geriledi.

Dün günü 12.290,58 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalışla 12.206,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,56 puan ve yüzde 0,92 azalışla 12.178,02 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.084,30, en yüksek 12.295,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve mali endeks yüzde 2,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 76'sı düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 190 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,75, bileşik getirisi yüzde 40,13 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0200 liradan, avro 55,7220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 190 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 103,3 dolardan işlem görüyor.