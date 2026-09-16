BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 3,80 değer kaybıyla 13.363 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 değer kaybederek 13.363,87 puana geriledi.

Dün günü 13.892,30 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,43 puan ve yüzde 3,80 azalışla 13.363,87 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.095,83, en yüksek 13.877,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,39, hizmetler endeksi yüzde 2,99, sanayi endeksi yüzde 4,36 ve mali endeks yüzde 5,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 5'i yükselirken 94'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,06, bileşik getirisi yüzde 40,50 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 155,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,6580 liradan, avro 56,1920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 4 bin 340 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 107,8 dolardan işlem görüyor.