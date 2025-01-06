BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,33 artışla 10.108,92 puandan başladı.

06.01.2025 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,75 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.108,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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