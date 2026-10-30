BIST 100 haftayı 10.759,56 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 3,22 geriledi - Son Dakika
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BIST 100 haftayı 10.759,56 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 3,22 geriledi

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,22 değer kaybederken, BIST 100 endeksi haftayı 10.759,56 puandan tamamladı. Aynı haftada dolar/TL yüzde 0,48 değer kazandı; gram altın yüzde 1,18 ve çeyrek altın yüzde 1,71 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,22, avro/TL yüzde 0,10 ve altının gram fiyatı yüzde 1,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.759,56 puanı ve en yüksek 11.294,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,22 altında 10.759,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 azalışla 6 bin 295 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,71 azalışla 10 bin 340 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,48 artışla 49,9460 liraya çıkarken, avro yüzde 0,10 azalışla 55,7220 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, emeklilik fonları yüzde 0,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,52 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 haftayı 10.759,56 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 3,22 geriledi - Son Dakika
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