BIST 100 haftayı yüzde 8,18 kayıpla tamamladı, altın gramı 6 bin 826 liraya geriledi - Son Dakika
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BIST 100 haftayı yüzde 8,18 kayıpla tamamladı, altın gramı 6 bin 826 liraya geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 azalışla 13 bin 284,42 puandan kapattı. 24 ayar külçe altının gramı 6 bin 826 liraya, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 174 liraya geriledi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,18 azalışla 13,284,42 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.817,01 puanı, en yüksek 14.355,46 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 11,31 azalışla 17.574,88 puana, teknoloji endeksi yüzde 10,08 düşüşle 41.413,86 puana, hizmetler endeksi yüzde 9,71 kayıpla 11.551,32 puana, sanayi endeksi ise yüzde 9,63 gerileyerek 18.133,86 puana indi.

Tekfen Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,66 ile Tekfen Holding oldu. Onu yüzde 5,50 ile Enerya Enerji ve yüzde 2,26 ile Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,86 ile Katılımevim Tasarruf Finansman, yüzde 40,85 ile Odine Teknoloji ve yüzde 40,82 ile Pasifik Eurasia Lojistik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 699 milyar 740 milyon lirayla ASELSAN, 803 milyar 955 milyon 463 bin 265 lirayla Tüpraş ve 545 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,06 azalışla 6 bin 826 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 0,14 altında 11 bin 174 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,36 artarak 48,7810 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,91 azalışla 55,9580 liraya geriledi.

Geçen hafta 65,8100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1 azalışla 65,1550 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,85 değer kaybederek 59,1840 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA
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