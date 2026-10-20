BIST 100 ilk yarıda 147,23 puan artışla 11.577,37 puana yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda 147,23 puan artışla 11.577,37 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 147,23 puan ve yüzde 1,29 artışla 11.577,37 puana yükseldi. Endekse dahil hisselerden 80'i yükselirken 17'si düştü, 3'ü yatay seyretti; mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 11.577,37 puana yükseldi.

Dün günü 11.430,14 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 147,23 puan ve yüzde 1,29 artışla 11.577,37 puana çıktı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.352,90 puanı, en yüksek 11.593,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 2,30 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 17'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Astor Enerji, Tüpraş, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 113 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,88, bileşik getirisi yüzde 39,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5670 liradan, avro 55,5460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 113 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 artışla 111,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda 147,23 puan artışla 11.577,37 puana yükseldi - Son Dakika
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