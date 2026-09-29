BIST 100, ilk yarıda 150,81 puanlık düşüşle 12.441,94 puana geriledi - Son Dakika
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BIST 100, ilk yarıda 150,81 puanlık düşüşle 12.441,94 puana geriledi

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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 150,81 puan ve yüzde 1,20 gerileyerek 12.441,94 puana indi. Teknoloji endeksi yüzde 4,62 gerilerken sanayi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kaybederek 12.441,94 puana geriledi.

Dün günü 12.592,76 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalışla 12.516,00 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,81 puan ve yüzde 1,20 azalışla 12.441,94 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.413,39, en yüksek 12.547,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,62, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 67'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, SASA Polyester, Astor Enerji, Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,80, bileşik getirisi yüzde 40,19 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0050 liradan, avro 55,5810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 150 dolardan, kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 105,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100, ilk yarıda 150,81 puanlık düşüşle 12.441,94 puana geriledi - Son Dakika
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