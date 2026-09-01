BIST 100 ilk yarıda yatay seyretti 14.340 puana yükseldi, bankacılık liderliği üstlendi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yatay seyretti 14.340 puana yükseldi, bankacılık liderliği üstlendi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,23 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 95,7 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. Sektörler arasında en çok yükselen kimya petrol plastik olurken en fazla kaybeden madencilik oldu. Küresel risk algısı Fed faiz artırımı beklentileri ve jeopolitik gerilimlerle yüksek seyrederken analistler BIST 100'de 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.340,23 puan oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 95,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla risk algısı yüksek seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 ilk yarıda yatay seyretti 14.340 puana yükseldi, bankacılık liderliği üstlendi - Son Dakika

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