BIST 100 ilk yarıda yükselişe geçti ve 13.959,51 puana ulaştı - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yükselişe geçti ve 13.959,51 puana ulaştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 13.959,51 puana çıktı. Bu süreçte endekse dahil hisselerden 59'u yükselirken, en çok işlem gören hisseler ASELSAN, Katılımevim, Astor Enerji ve Europower Enerji oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 13.959,51 puana yükseldi.

Dün günü 13.932,46 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.959,51 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.903,59 puanı, en yüksek 14.066,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,11, mali endeks yüzde 0,46 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Astor Enerji, Europower Enerji ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 468 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,27, bileşik getirisi yüzde 39,56 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 156,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,4430 liradan, avro 56,2820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 468 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 95,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 ilk yarıda yükselişe geçti ve 13.959,51 puana ulaştı - Son Dakika

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