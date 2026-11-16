BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,45 yükselirken bankacılık endeksi geriledi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,45 yükselirken bankacılık endeksi geriledi

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,81 puan ve yüzde 0,45 artışla 11.895,63 puana yükseldi. İlk yarıda işlem hacmi 56,5 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,59 geriledi, holding endeksi yüzde 0,44 arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 11.895,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,81 puan ve yüzde 0,45 artışla 11.895,63 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

ABD'li çip devi Nvidia'daki yönetim çalkantıları ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Yurt içinde ise güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 11.951,86 puana kadar yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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