BIST 100 ilk yarıda yüzde 4,62 kazançla 11.533,38 puana çıktı, 98 hisse yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 4,62 kazançla 11.533,38 puana çıktı, 98 hisse yükseldi

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,83 puan ve yüzde 4,62 artışla 11.533,38 puana ulaştı. İlk yarıda endekse dahil hisselerden 98'i yükselirken 2'si geriledi; en çok işlem görenler Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,62 değer kazanarak 11.533,38 puana yükseldi.

Dün günü 11.023,55 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 134,42 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.157,96 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,83 puan ve yüzde 4,62 artışla 11.533,38 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.157,96, en yüksek 11.537,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 4,11, teknoloji endeksi yüzde 4,12, sanayi endeksi yüzde 4,90 ve mali endeks yüzde 5,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken 2'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile SASA Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 40 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi yüzde 39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,0230 liradan, avro 56,3650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 3,1 artışla 4 bin 40 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 102,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıAselsanEkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda yüzde 4,62 kazançla 11.533,38 puana çıktı, 98 hisse yükseldi - Son Dakika
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