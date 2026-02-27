BIST 100 İlk Yarısını Artışla Tamamladı - Son Dakika
BIST 100 İlk Yarısını Artışla Tamamladı

27.02.2026 13:38
BIST 100 endeksi, günde yüzde 0,15 artışla 13.899,21 puana yükseldi. En düşük 13.804,31 puan görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 13.899,21 puana çıktı.

Dün günü 13.878,54 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,68 puan ve yüzde 0,15 artarak 13.899,21 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.804,31 puanı, en yüksek 13.967,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 32'si düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 176 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 156,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9600 liradan, avro 51,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 176 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 yükselişle 72 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

