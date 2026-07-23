BIST 100 Kapanışta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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BIST 100 Kapanışta Düşüş Gösterdi

23.07.2026 18:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 14.077,67 puandan kapatarak 61,18 puan kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,18 puan azalarak 14.077,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,66 puan ve yüzde 0,08 artışla 14.150,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.031,89 puanı, en yüksek 14.228,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 14.077,67 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 76,34 puan ve yüzde 0,47 azalışla 16.028,26 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve mali endeks yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Sasa Polyester ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 50 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 185 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,42, bileşik getirisi yüzde 42,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0979, satışta 47,2866 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,3318 ve dolar/yen paritesi 163,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5 artışla 95,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Kapanışta Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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