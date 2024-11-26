BIST 100 Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Yatay Seyir İzliyor

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.663,85 puana çıkarak yatay seyir izledi.

26.11.2024 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Günün ilk yarısında dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.663,85 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 4,3 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,4 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

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