BIST 100 Yatay Seyirle 14.458,28 Puanı Gördü - Son Dakika
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BIST 100 Yatay Seyirle 14.458,28 Puanı Gördü

03.07.2026 13:47
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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 14.458,28 puana yükseldi. Sanayi ve teknoloji endeksleri kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.458,28 puan oldu.

Dün 14.455,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,70 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,25 puan ve yüzde 0,02 artışla 14.458,28 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.400,57 puanı, en yüksek 14.511,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 0,73 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,33 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 33'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 170 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 161,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8100 liradan, avro 53,5930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 170 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 yükselişle 72 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yatay Seyirle 14.458,28 Puanı Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Yatay Seyirle 14.458,28 Puanı Gördü - Son Dakika
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