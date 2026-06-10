BIST 100 Yatay Seyirle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 13.744,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 151,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,93 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,97 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı ve ABD'de yıllık enflasyonun mayısta hızlandığını gösteren verilerle negatif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklaması ve bu açıklamanın kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da halihazırda kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

Trump, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacağını" ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki gelişmelere ve küresel piyasalara karşın, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde yatay bir seyirle günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.