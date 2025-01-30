BIST 100 Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 10.121,56 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,57 puan ve yüzde 0,44 artışla 10.121,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal sanayi, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.