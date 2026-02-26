BIST 100 Yüzde 0,50 Artışla Günü Tamamladı - Son Dakika
BIST 100 Yüzde 0,50 Artışla Günü Tamamladı

26.02.2026 18:50
BIST 100 endeksi günü 13.878,54 puandan kapattı, bankacılık endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 170,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,48 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltmasıyla karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı ABD ile İran heyetleri arasındaki süren görüşmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına rağmen ikinci yarıda gelen alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 706 milyon dolar azalışla 206 milyar 78 milyon dolara geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 171 milyar 487 milyon 198 bin lira artarak 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 579 bin liraya yükseldi.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını öngörüyor.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve sanayi üretiminin, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyonun, ABD'de ise üretici enflasyonunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

