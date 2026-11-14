BIST 100 yüzde 3,14 artışla haftayı tamamladı, altın gramı 6 bin 290 liraya geriledi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,14 artışla 11.842,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.521,40 puanı, en yüksek 11.935,51 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 2,05 artışla 13.809,22 puana, sanayi endeksi yüzde 2,94 yükselişle 14.148,97 puana, hizmetler endeksi yüzde 4,70 artışla 10.597,88 puana çıkarken teknoloji endeksi yüzde 3,30 yükselerek 36.303,70 puana yükseldi.

Zorlu Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,03 ile Zorlu Enerji oldu. Onu yüzde 10,94 ile Aksa Akrilik ve yüzde 9,68 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 9,79 ile Doğuş Otomotiv olurken onu yüzde 9,37'lik gerilemeyle Ülker ve yüzde 9,06'lık düşüşle Gür-Sel Turizm takip etti.

Tablodaki verilere göre Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket, yaklaşık 1 trilyon 575 milyar 480 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 691 milyar 720 milyon lirayla Tüpraş ve 631 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

Altın geriledi, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,20 altında 10 bin 406 liraya düştü.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,42 artarak 50,3690 liraya çıkarken avronun satış fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 55,7140 lira oldu.

Geçen hafta 67,0430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,50 düşüşle 66,7080 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 1,64 değer kaybederek 60,1530 liradan alıcı buldu.