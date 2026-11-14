BIST 100 yüzde 3,14 artışla haftayı tamamladı, altın gramı 6 bin 290 liraya geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 yüzde 3,14 artışla haftayı tamamladı, altın gramı 6 bin 290 liraya geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,14 artışla 11.842,82 puandan tamamladı. Aynı dönemde 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya gerilerken doların satış fiyatı 50,3690 liraya yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,14 artışla 11.842,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.521,40 puanı, en yüksek 11.935,51 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 2,05 artışla 13.809,22 puana, sanayi endeksi yüzde 2,94 yükselişle 14.148,97 puana, hizmetler endeksi yüzde 4,70 artışla 10.597,88 puana çıkarken teknoloji endeksi yüzde 3,30 yükselerek 36.303,70 puana yükseldi.

Zorlu Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,03 ile Zorlu Enerji oldu. Onu yüzde 10,94 ile Aksa Akrilik ve yüzde 9,68 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 9,79 ile Doğuş Otomotiv olurken onu yüzde 9,37'lik gerilemeyle Ülker ve yüzde 9,06'lık düşüşle Gür-Sel Turizm takip etti.

Tablodaki verilere göre Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket, yaklaşık 1 trilyon 575 milyar 480 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 691 milyar 720 milyon lirayla Tüpraş ve 631 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

Altın geriledi, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,20 altında 10 bin 406 liraya düştü.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,42 artarak 50,3690 liraya çıkarken avronun satış fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 55,7140 lira oldu.

Geçen hafta 67,0430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,50 düşüşle 66,7080 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 1,64 değer kaybederek 60,1530 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:37:38. #.0.3#
SON DAKİKA: BIST 100 yüzde 3,14 artışla haftayı tamamladı, altın gramı 6 bin 290 liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android