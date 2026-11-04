BIST 100 yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan kapandı, 98 hisse prim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan kapandı, 98 hisse prim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BIST 100 endeksi yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamlandı; BIST 30 endeksi de yüzde 4,19 artışla 14.330,93 puandan kapandı. Endekse dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi; altının kilogram fiyatı yüzde 3,3 artışla 6 milyon 516 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 454,58 puan artarak 11.478,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 134,42 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.157,96 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.157,96 puanı, en yüksek 11.588,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 576,46 puan ve yüzde 4,19 artışla 14.330,93 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 4,65, mali endeks yüzde 4,24, sanayi endeksi yüzde 3,71 ve teknoloji endeksi yüzde 3,55 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 37 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 37 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 3,3 artışla 6 milyon 516 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi yüzde 39,49 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,9011, satışta 50,1010 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,8744, satışta 50,0743 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3474 ve dolar/yen paritesi 158,6 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,1 azalışla 101,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:58:44. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan kapandı, 98 hisse prim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android