BIST 30 VİOP Ekim Vadeli Kontratı Yüzde 0,44 Düşüşle 17.080 Puandan Güne Başladı - Son Dakika
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BIST 30 VİOP Ekim Vadeli Kontratı Yüzde 0,44 Düşüşle 17.080 Puandan Güne Başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,44 düşüşle 17.080,00 puandan başladı. Dün normal seansı yüzde 0,29 azalışla 17.156,00 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında da düşüşünü sürdürdü. Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin satış baskısını derinleştirdiği belirtilirken, analistler teknik açıdan 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,44 düşüşle 17.080,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 azalışla 17.156,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.107,00 puandan işle gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,44 azalarak 17.080,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 30 VİOP Ekim Vadeli Kontratı Yüzde 0,44 Düşüşle 17.080 Puandan Güne Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 30 VİOP Ekim Vadeli Kontratı Yüzde 0,44 Düşüşle 17.080 Puandan Güne Başladı - Son Dakika
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