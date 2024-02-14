Bitcoin Fiyatı 51 Bin Doları Geçti, Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 51 bin doların üzerine çıkarken, piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,7 artarak 1 trilyon 930 milyar doların üzerine çıktı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırımların artışının sürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,1'den fazla değer kazandı.
Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Bugün TSİ 15.15 itibarıyla 51 bin 493 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 20'yi aştı.
Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazanan Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerine çıktı.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini ancak yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine işaret ediyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
Spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,1 milyar dolar yatırım yapılmıştı.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanarak 2 bin 747 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
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