Bitcoin ve Altın Korelasyonu Negatif Bölgeye İndi

Ekonomi

GÜNCEL korelasyon verilerin, makroekonomik koşulların yanı sıra varlık sınıfına has içsel özellikleri yansıttığını belirten Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "Bu çeyrekte yüzde 10 değer kazanarak rekor seviyelere yükselen altın, Bitcoin ve Wall Street'in referans endeksi S&P 500'ün performansını geride bıraktı. Bu süreçte daha önce sıklıkla altına benzetilen ve 'güvenli liman' olarak anılan Bitcoin'in altınla korelasyonu negatif bölgeye inerken, S&P 500 ile korelasyonu 23 ayın zirvesine çıktı" dedi.

Bitcoin gibi riskli varlık kategorisine koyulan varlıklara olan talebin arttığını açıklayan Sönmez, "CryptoQuant tarafından takip edilen veriler, Bitcoin'in altına korelasyonunun -40 olarak ölçüldüğünü, buna karşın teknoloji ağırlıklı ABD hisselerinin listelendiği Nasdaq endeksiyle korelasyonun 0,39'a yükseldiğini ortaya koydu. Fed'in faiz indirimi rotasına ilişkin belirginleşme ve küresel çapta merkez bankalarının sıkı para politikalarından uzaklaşma eğilimi, ABD devlet tahvili getirilerinde düşüşleri beraberinde getirdi. Benzer bir durum 2020'de de yaşanmıştı. Öte yandan altının kendine has bir fiyatlanma doğası var ve burada, merkez bankalarının uzun süredir rezervlerinde altın biriktirmesi güçlü bir etken. Yalnızca temmuz ayında merkez bankalarının 37 ton altın aldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD MERKEZ BANKASI FED'DEN GELECEK KARARDA OLACAK'

Swap piyasasındaki yatırımcıların Fed'in 18 Eylül'deki faiz toplantısında 25 baz puan indirime gideceğine dair beklentilerinin değiştiğini ve 50 baz puan indirim olasılığının yeniden konuşulmaya başlandığını ifade eden Sönmez, "Bu beklentiler yeniden şekillenince geçtiğimiz hafta sonu 60 bin dolara tutunan Bitcoin'in Asya piyasalarındaki işlemlerle 58 bin 700 dolar seviyesine çekildiğini gördük. Fed'in 50 baz puanlık jumbo faiz indirimine gitmesi hem ekonomik verilerde daha fazla endişe verici durum sinyali olarak algılanabilir hem de Bank of Japan ile faiz farkını kapatarak carry trade piyasasında yeni hareketliliklere sebep olabilir. Piyasa 50 baz puanı da benzer ölçüde fiyatlasa da ekonomistlerin konsensüs tahminleri 25 baz puan indirime işaret ediyor. Bu hafta küresel piyasaların gözü ABD merkez bankası Fed'den gelecek kararda olacak" diye konuştu.

'YATIRIM KARARLARI ALINIRKEN BÜTÜNSEL YAKLAŞIMLARLA İLERLENMESİ KRİTİK'

Bitcoin için daha geniş bir adaptasyon gerçekleştiğini söyleyen Sönmez, "Örneğin hisse piyasalarında risk iştahı artınca, Bitcoin'de de benzer bir trend gözleniyor. Teknoloji hisselerindeki yükseliş Bitcoin'e de kısa süreli ralliler olarak yansıyabiliyor. Bu gibi gelişmeler Bitcoin'in hem dijital para birimi hem de varlık sınıfı olarak karmaşık ve gelişmeye devam eden doğasını yansıtıyor. Bitcoin olgunlaştıkça ve daha çok yatırımcıya ETF gibi araçlarla ulaştıkça hem altının belirli özelliklerini bünyesinde tutuyor hem de riskli varlıklar gibi davranma eğilimi gösteriyor. Bu adaptasyon başarısı kripto ekosisteminin yıllar içinde ne kadar büyüdüğünü vurguluyor. Buna rağmen yatırımcıların ekosistem içinde fiyat hareketlerini tetikleyebilecek benzersiz koşulları da değerlendirmesi, yatırım kararlarını alırken bütünsel yaklaşımlarla ilerlemesi kritik. Gate.TR olarak piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek iletişim kanallarımızda dinamikleri kavrayabilmelerini kolaylaştıracak mesajlarımızla kullanıcılarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.