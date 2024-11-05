Bitget\'ten Whitepaper Anketi: Okuma Oranı Yüzde 92

Ekonomi

KRİPTO platformu ve Web3 şirketi Bitget, Bitcoin'in 16'ncı Whitepaper Günü'nü kutlamak üzere 'Whitepaper Okuyan Kaldı mı?' temalı bir anket düzenledi. Anket verileri, ankete katılan 5 bin 923 katılımcının yüzde 92,28'inin token işlemi yapmadan önce her zaman bir projenin whitepaperını okuduklarını ortaya koydu. Katılımcıların Whitepaper okumayan yüzde 86,51'inin ise takip ettikleri içerik üreticilerinin tavsiyelerine güvendiğini gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre Bitget'in yaptığı ankette katılımcıların yüzde 99,43'ü, bir projenin güvenilirliğini tesis etme ve temel ilkelerini ana hatlarıyla belirtme konusundaki önemini vurgulayarak, teknik dokümanların hala gerekli olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte anket, sosyal medya platformlarında yer alan içerik üreticilerinin işlem kararlarını etkilemede baskın bir rol oynadığını da ortaya koyuyor. Her zaman whitepaper okumayan katılımcıların yüzde 86,51'i içerik üreticisi tavsiyelerine güvenirken, yalnızca küçük bir yüzde araştırma kurumlarına veya kişisel ağlara başvuruyor. Bu durum, kripto alanında bilginin tüketilme ve güvenilme biçimindeki daha geniş değişimleri yansıtarak, influencer odaklı içgörülerin whitepaper tabanlı değerlendirmelerle rekabet etmeye başladığını vurguluyor.