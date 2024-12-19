Bitget, Z Kuşağı Kullanıcılarında Kasım 2024'te Yüzde 683 Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

Bitget, Z Kuşağı Kullanıcılarında Kasım 2024'te Yüzde 683 Büyüme Kaydetti

Bitget, Z Kuşağı Kullanıcılarında Kasım 2024\'te Yüzde 683 Büyüme Kaydetti

WEB3 şirketi Bitget, Z kuşağı kullanıcılarının kripto borsa katılımındaki oranının Kasım 2024'te yüzde 26.2'den yüzde 53.8'e yükseldiğini ve aylık bazda yüzde 683 oranında büyüme sağladığını açıkladı. Bu artışın, ABD başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

19.12.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
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WEB3 şirketi Bitget, Kasım 2024'te Z kuşağı kullanıcılarında aylık bazda yüzde 683 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı. Bu artışın, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinin ardından olduğu bildirildi.

Bitget'in araştırmasına göre Z Kuşağı'nın kripto borsasına yeni kullanıcı katılımındaki oranı, Kasım ayında yüzde 26.2'den yüzde 53.8'e yükseldi. Z kuşağı kullanıcılarının Bitget'e aylık bazda yüzde 683 oranında rekor büyüme sağladığı bildirildi. Bitcoin fiyatlarının ABD seçimleri sonrası yüzde 40 oranında arttığı belirtildi.

'BİTGET 110 BİN OLAN Z KUŞAĞI KULLANICILARINA 844 BİN YENİ KULLANICI EKLEDİ'

Yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Bitget, Ekim ayında 110 bin olan Z Kuşağı kullanıcılarına 844 bin yeni kullanıcı ekledi. Bitget'in toplam kullanıcı tabanının yüzde 48'ini (18-30 yaş arası genç Milenyumlar dahil) oluşturan Z Kuşağı yatırımcıları, giderek daha fazla dijital varlıkları kullandığı açıklandı.

Bitget CEO'su Gracy Chen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Z Kuşağı kullanıcılarının etkileşimindeki bu önemli artış onların finansal geleceğinin önemli bir parçası olarak algılanmasında bir değişimi yansıtıyor. Bu jenerasyonun uyum sağlama yeteneği ve teknolojik okuryazarlığı, özellikle sosyopolitik olaylar ve piyasa fırsatlarına yanıt olarak bir sonraki kripto varlık benimseme dalgası için onları benzersiz bir şekilde konumlandırıyor. ABD'nin ötesinde, kripto yanlısı yasalar küresel çapta momentum kazanmaya devam ediyor. Brezilya ve Polonya gibi ülkeler, El Salvador'un başlattığı girişimlere benzer programları araştırıyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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